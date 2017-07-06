Yeni adliye binasında sona yaklaşılıyor

Yüreğir ilçesinde yapımı süren Adliye Sarayında incelemelerde bulunan Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, yeni binanın Adana’ya değer katacağını belirtti. Küçük, “Adana’da, bölünmüş ve parçalanmış yargı hizmetlerinden yurttaşlarımız, adliye personeli, hakim, savcılar ve en fazla da avukatlar olumsuz yönde etkileniyor. 4 ayrı binada verilmeye çalışılan yargı hizmetleri, bu binalar için yapılan harcamalar ve diğer masraflar düşünüldüğünde yeni bir adliye binası ile kentimize olumlu katkı sağlayacağı ortadadır” dedi.

Binanın çalışmalarında herhangi bir aksama söz konusu olmadığı Kasım 2017’de teslim edilmesinin beklendiği bildirildi.

58 bin metrekarelik alana inşa edilen adalet binasının 30 bin metrekaresine bina, 28 bin metrekaresine ise yol, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük üçüncü adliyesi olma özelliği kazanacak ve YargıKent anlayışıyla planlanan adliye binasında 209 cumhuriyet savcısı odası, 310 hakim odası, 180 mahkeme, 119 çeşitli müdürlük ve idari hizmet amaçlı oda, 325 arşiv ve emanet deposu, 6 yemekhane ve kafeterya ile bebek bakım odası yer alacak. Ayrıca kuaför, kütüphane, 400 kişilik konferans salonu da bulunacak.

Bina içinde vatandaşların işlerini kolaylaştıracak PTT, banka ve tabiplik gibi sosyal ve fiziksel ihtiyaçları karşılayacak birçok donatı da yer alacak. Bunların yanı sıra hem personelin hem de vatandaşların kullanabileceği bin 132 araç kapasiteli kapalı, 470 araç kapasiteli açık otopark hizmet verecek.