Yeni: “Eski ve yeni Türkiye arasındaki farkı görmeliyiz”

Adana’da oturan Gelinkayalılar iftar yemeğinde bir araya geldi. Merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi’ndeki Özgelinkaya Sitesi bahçesinde düzenlenen iftar programına, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu mevcut ve önceki dönem yönetim kurulu üyeleri, Gelinkaya Belediyesi eski Başkanı Salih Altunkaynak ile yaklaşık bin 500 davetli katıldı.

Oruçların açılıp, duaların yapılmasının ardından selamlama konuşması yapan Başkan Fikret Yeni, ülke olarak önemli bir süreçten geçildiğini ve 24 Haziran Seçimleri’nin çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Fikret Yeni “Birlik beraberlik içerisinde iftarımızı açabilmek büyük bir nimettir. Hamdolsun özgür bir ülkede, güçlü bir devletin bayrağı altında kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde, mutluluklarımızı yaşayıp, hüzünlerimizi paylaşabiliyoruz. Biz elimizde olan, var olan bu güzelliğin farkında olmak zorundayız. Bizler ecdadımızın canı pahasına bırakmış olduğu bu cennet vatanın kıymetini bilmek zorundayız. Bizler, bize emanet edilen bu cennet vatana sahip çıkmak zorundayız. Onun için de üzerimizde oyun oynamaya çalışan karanlık mihrakların, fitnenin, fesadın etkisi altında kalmadan, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi muasır medeniyeti yakalamış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, güçlü devletimizi oluşturmak zorundayız. Bu minvalde hepimize 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde büyük sorumluluk düşüyor. Elimizde olanın kıymetini bilmek, elimizde olandan daha iyiye ulaşmak için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda. Şu anda Cumhurbaşkanımızın adaylığı ve diğer adayların mukayesesi halinde aslında millet olarak, milletle kaderi bütünleşmiş olan Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmanın, Cumhurbaşkanımızın güçlü bir şekilde devleti idare edebilmesi için arkasında güçlü bir meclis iradesi oluşturmanın bizler için çok ağır ve öncelikli sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bu çerçevede sadece bizlere değil, sadece parti teşkilatlarına değil, sizlere de etrafınızdaki insanlara sahip olduklarımızın kıymetini anlatmak, eski Türkiye ile yeni Türkiye’nin mukayesesini yaparak, bunun farkına varamayanların farkına varmasını sağlamak birer sorumluluktur” şeklinde konuştu.

İftar programını düzenleyenlerden Özgelinkaya Şirketi Sahibi Ahmet Yarar da “Bizler, bütün dünya mazlumlarının umudu olan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. 24 Haziran Seçimleri’nin de önemini biliyoruz. Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni yapacağız” dedi.