Yeni nesil Suriyelilerin eğitimsizlik sorunu korkutuyor

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, Türkiye’de yaşayan 8-15 yaş arası 900 bin Suriyelinin eğitimsizlik problemi nedeniyle ileride yeni nesille ilgili ciddi sorunlar yaşanacağını söyledi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) bu yıl başlattığı Refwork (Mültecilerle Yapılan Çalışmalara Yönelik Kapsamlı Yaklaşımlar) projesinin, “Mültecileri Haberleştirmek” konulu basın buluşması Adana’da bir otelde gerçekleştirildi.

SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, 45 farklı şehirde 52 saha ofisiyle UNHCR, UNICEF, UNFPA, Avrupa Birliği, GIZ başta olmak üzere ulusal ve uluslararası ortaklarla ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili devlet kurumları ile çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Dünya üzerinde 65 milyondan fazla yerinden olmuş kişi bulunduğuna dikkat çeken Kavlak, “Sadece 2015 yılında 12 milyon kişi yaşadıkları yerden olmuşlardır. Son verilere göre, dakikada 24 kişi ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış olup, günde 34 bin kişi maalesef yaşadıkları topraklardan ayrılmak zorunda kalırken, dünyadaki her 113 insandan biri mülteci veya yerinden edildi” diye konuştu.

Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 801 bin 586, Adana’da yaşayanların sayısının ise 149 bin 395 olduğunu belirten Kavlak, Suriyelilerin yaklaşık yüzde 9’unun Türkiye’deki 25 ayrı kampta yaşadığını, en yoğun şehirlerin ise sırasıyla Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Mardin, Bursa ve İzmir olduğunu ifade etti. Kavlak ayrıca, Suriyeliler dışında çoğunluğunu sırasıyla Irak, Afganistan, İran ve Somali’den gelenlerin oluşturduğu 300 binden fazla Suriyeli olmayan sığınmacının bulunduğunu belirtti.

Konuşmasına sunumla devam eden Kavlak, mülteci sorunlarına ilişkin doğru ve profesyonel haber üretimi, sığınma ve göç kavramlarının hatalı kullanımından veya yanlış kavramlarla ilişkilendirilmesinden kaynaklanan sorunların olduğunu vurguladı. Basının en etkin kültürel iletkenlerden olduğunu belirten Kavlak, basının yönlendirme gücünün, kullanılış biçimine göre, mültecilere yönelik algının olumsuz yönde tetiklenmesine, beslenmesine neden olabileceği gibi toplumsal muhalefet biçimlerinin meşrulaştırılmasına da yol açabileceğini, bu nedenle basının dilinin kutuplaştırmayı pekiştirmeden sorumluluk duygusuyla kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı. Medyanın kullandığı dilin ve iletişim yöntemlerinin eşitlikçi ve kültürel çeşitliliğe saygılı bir şekilde kullanılmasına yönelik bir farkındalık buluşması gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Kavlak, mülteciler konusunun hak temelli ele alınmasının söylem sıkıntılarının aşılmasında büyük önem oluşturduğunu belirtti.

Basın özgürlüğünün sınırının aynı zamanda kişi özgürlüğünün sınırı olduğunu hatırlatan Kavlak, haber dilinin üreticisi olan medya kuruluşları ve çalışanlarıyla gerçekleştirdikleri buluşmada kritik terminolojiye açıklık getirip, Türk halkı ile mültecilerin entegrasyonunun başarısı için tavsiye niteliğinde ilkeler oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

SGDD Başkanı İbrahim Vurgun Kavlak, Türkiye’de yaşayan 900 bin Suriyelinin 5-18 yaş arası çocuklardan oluştuğu ve eğitimsizlik problemi nedeniyle ileride yeni nesil ile ilgili ciddi sorunlar yaşanacağını vurguladı.

Adana’daki mültecilere yönelik çalışmalarından da bahseden Kavlak, Seyhan Belediyesi işbirliğiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan Suriyelilere yönelik projeleri olduğunu sözlerine ekledi.