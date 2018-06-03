Başkan Yeni, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini ziyaret edip, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, kapalı ve açık alanlarda halka hitap etti.

Feke’de partililerle bir araya gelen Başkan Fikret Yeni, ardından da ilçe esnafını ziyaret ederek 24 Haziran Seçimleri için destek istedi. Yeni, esnaf ziyaretinden sonra Feke Kültür Merkezi’nde halka hitap etti.

Fikret Yeni, Feke’deki programının ardından Saimbeyli ilçesine geçti. Burada mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Yeni, ardından da esnafı ziyaret etti.

Tufanbeyli ilçesine geçerek esnafı ziyaret eden Yeni, muhtarla bir araya geldi. Yeni, akşam da Tufanbeyli Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katıldı.

24 Haziran’da yapılacak seçimlerin bir siyasi partinin iktidarı kazanma seçimi olmadığını belirten Başkan Yeni, “24 Haziran’da yapılacak olan seçim, bir genel başkanın hedeflediği siyasi başarıya ulaşma seçimi değil. 24 Haziran’da yapılacak olan seçim sadece milletin geleceği, devletin bekası, güçlü Türkiye’nin kurulup kurulmaması kararının çıkacağı bir seçim. Aslında gösterilen adaylara bakıldığında bunun amacı daha net anlaşılıyor. Bir tarafta AK Parti’nin gösterdiği aday. Kendi en kıymetlimiz olan Cumhurbaşkanımızı genel başkan olarak biz aday göstermişiz. Diğer tarafta daha birkaç ay önce yapılan seçimde kendi delegelerinin partilerine genel başkan olarak layık görmedikleri bir adamı devletin başına, milletin başına getirmek istiyorlar. Bu bile bunların ne kadar gayri ciddi, ne kadar talimatla iş yaptıklarını gösteriyor” dedi.

Türkiye üzerinde sürekli oyunlar oynandığını söyleyen Başkan Yeni, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nerede görülmüş gecenin 3’ünde Dolar’ın fırladığı. Gecenin 3’ünde büyük fonlar, büyük fitne odaklarının işlettiği fonlar Türkiye’den çekilmek suretiyle Dolar’ın artışına yol açtılar. Burada tek bir hedef var. Hedef istikrar, buradaki hedef Türkiye’nin büyümesinin önünün kesilmesidir. 15 Temmuz’da yapamadılar. Dövizle yapmak için aynı karanlık iradeler çalışmalarına devam ediyor. Bunlar Gezi olaylarında yapmaya çalıştılar, yapamadılar. Gezi olaylarında hiç düşündünüz mü Allah aşkına ya elinde tencere tava çalıp da her türlü hakareti edenler eğer gerçekten emelleri ağaç olsaydı, geçen haftadan bu yana her gün sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza, Başkanımıza, hükümetimize dua ediyor olurlardı. Çünkü Cumhurbaşkanımız bir müjde verdi. ‘Atatürk Havalimanı’nın yerine millet bahçesi yapacağız. Ağaç dikeceğiz’ dedi. Ben araştırdım, 7 milyon adet ağaç dikilecekmiş. 13 tane ağaç kesiliyor diye ortalığı ayağa kaldıranlar, günlerce sokakları işgal edenler, tencere tava çalanlar gerçekten ağacı koruyor olsalardı, şimdi ‘Biz yanlış anlamışız. Siz ülkemizin yem yeşil olması için çabalıyorsunuz” demesi gerekirdi. Biz millet olarak kardeş, bir ve beraber, tek vücut oldukça Allah’ın izniyle karanlık emellerin ortaya koyduğu oyuna baş eğmeyiz. Eğmeyeceğimizi de gösterdik. En son 15 Temmuz gibi ağır bir süreçte gerek 27 gece meydanlarda nöbet tutarak, gerekse 15 Temmuz gecesi tankların karşısına, silahların karşısına, tabiri caizse uçakların karşısına göğsümüzü siper ederek gösterdik.”