Yeni stadın inşaatı sürüyor

Vali Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile birlikte, TOKİ tarafından yaptırılan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyum inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Ataşbak'ın da hazır bulunduğu incelemeleri sırasında stadyumun geldiği aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden ayrıntılı bilgiler alan Vali Demirtaş, çok yakın bir gelecekte tamamlanmasıyla, kent, bölge ve ülke sporuna önemli katkılar sağlayacak olan yeni stadyumun Adana'ya kazandırılmasında, devlet ve hükümet yetkilileri başta olmak üzere emeği geçenlere bir kez daha teşekkür etti.

Vali Demirtaş'ın yeni stadyum inşaatındaki incelemeleri, olası aksaklıkların mutlaka bildirilmesi talimatı verdiği müteahhit firma yetkililerine başarılar dilemesiyle son buldu.