Merkez Çukurova ilçesi’nde oturan Başkan Fikret Yeni, çalışmalara kısa bir ara vererek, eşi Emine Yeni ve oğlu Kadir Tuna Yeni ile birlikte Güzelyalı Mahallesi Adana Genç İş Adamları Derneği Orta Okulu’na geldi. Burada vatandaşlar gibi ailesiyle sıraya giren Başkan Fikret Yeni, sıra gelince 1025 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Okuldan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Fikret Yeni, “Adana olarak, bütün Türkiye’de olduğu gibi milletimizin geleceğini çok ilgilendiren bir seçimi yaşıyoruz. Bu seçim için vatandaşlarımızın ortaya koyduğu iradesinin tespiti ve geleceğe sahip çıkma noktasındaki katılım bir siyasetçi olarak beni ziyadesiyle memnun etti” dedi.

Adana’da gerek seçimlerin güvenliği açısından, gerek seçmenlerin özgür ve hür bir şekilde oylarını kullanması açısından bir sorun yaşanmadığını ifade eden Yeni, "Bu noktada bir demokrasi şöleni olan seçimlerin, gerçekten bir demokrasi şöleni şeklinde şehrimizde geçiyor olması çok memnuniyet verici. Tabi nihayetinde sandıklar demokrasilerin vazgeçilmezidir. Milletimizin iradesinin tecelli ettiği yerlerdir. Milletimizin iradesinin tecelli etmesi noktasında bu şekilde katılımın olması ve bir bayram havasında seçimlerin özgür bir şekilde geçmesi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi beni de oldukça memnun etti” diye konuştu.

Yeni şöyle devam etti:

"Biz temenni ediyoruz ki sağduyulu, milletimiz 16 yıldır elde etmiş olduğu hizmetlerin devamı noktasında inşallah tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da Adanalı hemşerilerimiz cumhurbaşkanımıza ve cumhurbaşkanımızın kadrosu AK Parti’mize hak ettiği desteği verecektir. Bu çerçevede yapılan seçimin milletimize hayırlı olmasını, milletimizin 2023 hedeflerine, 2053, 2071 vizyonunu yakalayacak sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Biz de bugün Yeni Ailesi olarak eşim ve oğlumla beraber geldik, oyumuzu kullandık. Ben sandık kurullarında görev yapan her bir siyasi parti temsilcilerine, devlet memuru olan arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bugün burada sandığın başında, insanlar belki tatil ortamında iken, tatil gününde milletimizin iradesinin bekçiliğini yapıyorlar. Temenni ediyoruz ki sandıktan çıkacak olan sonuç şehrimize ülkemize ümmetimize hatta dünya mazlumlarına hayırlı olacak bir sonuç çıkar.”