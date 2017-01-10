Yeni yılın ilk cinayetiyle ilgili 1 kişi adliyeye sevk edildi

Adana’da yeni yılın ilk saatlerinde bir kişinin lüks otomobilinin içinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi 44002. Sokak’ta yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelmişti. Bir kişinin otomobil içinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, yapılan incelemede yol kenarında motoru çalışır halde bulunan 01 KS 534 plakalı otomobilin direksiyonunda Korkut Özgün (36) başından vurulmuş halde bulunmuştu.

Olayla ilgili cinayet dedektifleri katil ya da katilleri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Mehmet Emin D., Ercan K., Fırat E., İbrahim E. ve Abdullah E. gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorgulanan şahıslar, olayla bir alakaları olmadığı belirlenince serbest bırakıldı.

Polis, çalışmayı derinleştirdiğinde Özgün’ün Ova Mahallesi 44002. Sokak’tan geçerken yol ortasında duran Deniz S. ile bu nedenle tartışıp, onu darp ettiğini, bunu duyan kardeşi Kenan S.’nin de arkadaşlarıyla birlikte olay yerine gelip Özgün ile tartıştığı, Özgün kaçmak isterken tabanca ile ateş edilerek vurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, ayak sağlığı merkezi sahibi olan Sinem Özgün’ün eşi Korkut Özgün’ün öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla Fırat D. (41), Mehmet B. (34), Kenan T. (35), Murat T. (35) ve Şakir G.’yi (34) gözaltına aldı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Şakir G. ile Mehmet B. tutuklandı. Polis olaya kırıştığı ileri sürülen Deniz S. ve Kenan S. adlı kardeşleri de her yerde aramaya başladı.

Adana polisi Deniz S.’nin Mersin’de saklandığını belirleyerek buraya operasyon yaptı. Polis Deniz S.’yi saklandığı evde yakalayıp Adana’ya getirdi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, kimseyi öldürmediğini söyledi.