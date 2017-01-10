Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 15:45

Yeni yılın ilk cinayetiyle ilgili 1 kişi adliyeye sevk edildi

Yeni yılın ilk cinayetiyle ilgili 1 kişi adliyeye sevk edildi

10 Ocak 2017 15:45

Adana’da yeni yılın ilk saatlerinde bir kişinin lüks otomobilinin içinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi 44002. Sokak’ta yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelmişti. Bir kişinin otomobil içinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, yapılan incelemede yol kenarında motoru çalışır halde bulunan 01 KS 534 plakalı otomobilin direksiyonunda Korkut Özgün (36) başından vurulmuş halde bulunmuştu.
Olayla ilgili cinayet dedektifleri katil ya da katilleri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Mehmet Emin D., Ercan K., Fırat E., İbrahim E. ve Abdullah E. gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorgulanan şahıslar, olayla bir alakaları olmadığı belirlenince serbest bırakıldı.
Polis, çalışmayı derinleştirdiğinde Özgün’ün Ova Mahallesi 44002. Sokak’tan geçerken yol ortasında duran Deniz S. ile bu nedenle tartışıp, onu darp ettiğini, bunu duyan kardeşi Kenan S.’nin de arkadaşlarıyla birlikte olay yerine gelip Özgün ile tartıştığı, Özgün kaçmak isterken tabanca ile ateş edilerek vurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, ayak sağlığı merkezi sahibi olan Sinem Özgün’ün eşi Korkut Özgün’ün öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla Fırat D. (41), Mehmet B. (34), Kenan T. (35), Murat T. (35) ve Şakir G.’yi (34) gözaltına aldı.
İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Şakir G. ile Mehmet B. tutuklandı. Polis olaya kırıştığı ileri sürülen Deniz S. ve Kenan S. adlı kardeşleri de her yerde aramaya başladı.
Adana polisi Deniz S.’nin Mersin’de saklandığını belirleyerek buraya operasyon yaptı. Polis Deniz S.’yi saklandığı evde yakalayıp Adana’ya getirdi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, kimseyi öldürmediğini söyledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    13°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç