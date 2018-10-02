Yeni:"Aday değilim. Böyle bir beklentim de yok. Genel Başkanımız ne talimat verirse, uymamız gerekir"

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, yerel seçimlerde adaylığıyla ilgili, "Aday değilim. Böyle bir beklentim de yok. Genel Başkanımız ne talimat verirse, uymamız gerekir" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, TV A'de başlayan Necmi Uçar'ın hazırlayıp sunduğu, İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak ile DHA Bölge Müdürü Bekir Karakoca'nın da soruları ile katkı verdiği Geniş Açı programında yerel seçimlerdeki adaylığı ve Adana'ya yapılan çeşitli yatırımlarla ilgili açıklamalar yaptı.

6 yıldır AK Parti İl Başkanlığı yaptığını ve Belediye Başkanlığına adaylık beklentisi olmadığını açıklayan Yeni, "Adana'da var olan sorunları tespit edip, bu sorunları en nitelikle, kentimize ve hemşehrilerimize en yakışır şekilde çözmek, iktidar partisinin il başkanı olarak zaten benim görevim. Adaylıkla ilgili herhangi bir değerlendirme olmazsa kalbim zinhar kırılmaz. Çünkü benim böyle bir beklentim yok. Bu zamana kadar hiçbir göreve talip olmadım, yerel seçimlerde de adaylığa talip değilim" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimleri yöneten teşkilatın başındaki kişi olarak, adaylığıyla ilgili çıkarım yapmanın, AK Partiden aday olacak partililere nezaketsiz olacağının altını çizen Yeni, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eğer şehrimizde teşkilatın başında verdiğimizden daha verimli çalışacağımızı görürse, çağırır ve aday olacağımızı söyler. Genel başkanımızın vereceği talimatlar, bizim için her zaman uygulanması gereken talimatlardır" diye konuştu.

24 Haziran Seçimleri'nde kurulan ittifaklara da değinen Yeni, "Millet İttifakı, siyasi partilerin kendi iradesiyle yol yürüme, paylaştıkları idealler ve fikirler çerçevesinde hareket etmek için kurulan bir ittifaktı. Yani bir seçim ittifakıydı. Fakat Cumhur İttifakı, 15 Temmuz Darbe Kalkışması'yla milletimize karşı yapılan geleceği yok etme ve devletin bekasını yok etmeye karşı milletin ortak duruşunun bir tezahürü idi. Ne Milliyetçi Hareket Partisi ne de AK Parti, temsil noktasında sıkıntısı olmayan partiler" dedi.

Cumhur İttifakı'nın seçim ittifakı olmamasından dolayı yerel seçimlerde ittifak kurması konusunda bir zorunluluk olmadığını vurgulayan Yeni, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamasında, 'Ben milletin teveccühüne mazhar olmuş bir siyasi partiden yerel seçimlerde aday çıkarmayıp, başka bir adayı desteklemeyi seçmenime izah edemem' demişti. Adana özelinde de bazılarının gönlünden MHP üzerine bir ittifak olacağı konusunda. Fakat AK Parti gibi milletin teveccühünü kazanmış bir parti olarak seçimlerde 'Biz yokuz' diye bilir miyiz? Böyle bir lüksümüz yok. Her şehir ve ilçede aday çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"Devlet Bahçeli Köprüsü'nün ihale süreci araştırılmalı"

Yeni, uzun süredir kent gündemini meşgul eden ve yapımında sık sık sorunlarla karşılaşılan Devlet Bahçeli Köprüsü ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Yeni, Devlet Bahçeli Köprüsü'nün ihale sürecinin araştırılması gerektiğini işaret ederek, "Köprüyle ilgili yapılan ihale sürecinden sonra Kamu İhale Kurumu'na gidildi ve sonrasında bir müteahhit aldı. 110 milyon liralık bir yatırımdan sonra o müteahhitle sözleşmeyi feshettiler. Ama bizim yaptığımız araştırmada, fesih işleminden sonra herhangi bir ihale yapılmadan başka bir müteahhite bu işin direkt verildiğini gördük. Siz bu şekilde sözleşmeyi yapıyorsunuz, ihaleyi iptal ediyorsunuz, daha sonra başka bir firmaya 247 milyon liralık maliyetle ihaleyi veriyorsunuz. Yerelde muhalefet partisinin il başkanı olarak nedenini soruyorum. Hiçbir açıklama yok. İhalenin iptal edilme gerekçelerinin açıklanması gerekiyor. Çünkü maliyette 2 katı bir artış var" ifadelerini kullandı.

Adana'nın sırtında büyük bir kambur olan Adana Metrosu ile ilgili de soruları yanıtlayan Yeni, "Köprü olayında olduğu gibi Adanalının parasını çar çur eden bir idare ortadayken, doğal olarak metro da bakanlık bünyesine devralınmıyor. 2 milyon insanın üzerindeki yükü 81 milyonun üzerine yükleyemezsiniz. Eğer AK Parti siyasal karar veriyor olsaydı, İzmir'in metrosunu devralmazdı. Ama İzmir'in kaynağı hizmete gidiyor demek ki. Cumhurbaşkanımızın 2011'deki bir mitinginde 'Metronun yolunu tamamlayacağım' dedi. Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Zafer Kara'ya verdiği talimatla buranın imar probleminin bitmesi halinde metronun 2'nci etabını yapacağımızı söyledi. Fakat imar problemi bir türlü çözülemedi" dedi.

Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi 3 bin kişiye istihdam sağlayacak

Mutlu insan oranını arttırmak için istihdam sahalarını arttırmak gerektiğine vurgu yapan Yeni, "Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlıyor. Mahrukatçılar Sitesi yaklaşık 30 bin kişilik istihdam sağlıyor. Ceyhan'da Yumurtalık Enerji İhtisas Bölgesi'nin de ne kadarlık yatırım olduğunu, devletimizin 2023 hedeflerine giderken belki de en önemli temel taşı olduğunu biliyoruz. Ben oraya girecek işçi sayısının kaç bin kişi olacağını düşünemiyorum. Kullanılmayan çorak tarlalarda ise tarla balıkçılığı yapılacak ve balıkla ilgili bir sanayi sitesi de kurularak 5 bin kişilik bir istihdam sağlanacak. Yine Karataş'ta kurulacak olan Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi var. Hemen onun yanında Muz Organize Sanayi Bölgesi var. Bunlar hep birlikte ekonomik hareketliliktir" diye konuştu.