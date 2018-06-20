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20 Haziran 2018 09:11

Yeni’den miting teşekkürü

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine coşkulu şekilde katılım gösteren Adanalılara teşekkür etti.

Yeni’den miting teşekkürü

20 Haziran 2018 09:11


Başkan Yeni, yaptığı açıklamada, merkez ilçelerin yanı sıra Yumurtalık’tan Tufanbeyli’ye kadar tüm ilçelerden mitinge akın akın katılım olduğunu belirterek, "Hemşehrimiz her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızı yine bağrına basmış, 24 Haziran’da Adana’nın ’Güçlü Türkiye’ için devam diyeceğini göstermiştir. İstasyon Meydanı’na sığmayan kalabalığın coşkusu 24 Haziran Seçimleri’nin habercisiydi” dedi.


Başkan Fikret Yeni, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk günkü heyecanla, büyük bir coşkuyla karşılayan, bu kutlu yürüyüşe destek veren Adanalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Adana çifte bayram yaşadı. Adanalılar yine tarih yazdı” diye konuştu.




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