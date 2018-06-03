Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’ye darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi şahısların etkin pişmanlıktan faydalanarak verdiği ifadeler doğrultusunda örgüte darbe üstüne darbe vuruyor. Polisin bu ifadelerden yola çıkarak 24 Mayıs’ta yaptığı operasyonda yeniden yapılanmaya giden ve eleman kazanmak için gizli evler tutan Kenan A. ve Hacı Ali D. yakalandı. Zanlılardan Hacı Ali D.’nin Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğu, Bahçeşehir Mahallesi’nde gizli bir ev kiraladığı ve bu evde ‘grup ağabeyi’ olduğu, üniversitelilerin beynini yıkayıp, onları örgüt saflarına çekmeye çalıştığı belirlendi. Zanlının ayrıca terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan ByLock’u kullandığı da tespit edildi. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, sorgularının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.