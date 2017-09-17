Yenilik yüzde 100’ün üzerinde artış getirdi

Firma, Türkiye trafo pazarında ikinci olmaya hazırlanıyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘Beta’ ve ‘MFC’ markalı kuru ve yağlı tip güç, dağıtım ve özel sargılı transformatörler üreten Transformatör Elektromekanik firması, yağlı tip dağıtım transformatör fabrikasında 20 bin, kuru tip dağıtım ve yağlı tip güç transformatör fabrikasında da 40 bin olmak üzere toplamda 60 bin metrekarelik alanda, iki ayrı fabrikayla faaliyet gösteriyor.

Transformatör Elektromekanik, yenilediği yağlı tip transformatör fabrikasıyla birlikte aylık 350 olan üretim kapasitesini 850’ye çıkararak Türkiye trafo pazarında ikinci büyük firma olmaya hazırlanıyor.

Ana hedef ihtisaslaşma

Transformatör Elektromekanik Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Cenk Dağsuyu, firma olarak kuruluşlarından itibaren elektrik-elektromekanik sektöründe ihtisaslaşmayı hedef olarak belirlediklerini kaydederken, ürettikleri kuru tip transformatörlerin katma değeri yüksek bir ürün olduğunu ve hem yağlıda hem kuruda cinslerine ve güçlerine göre çeşitli ölçeklerde trafo üretimleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Dağsuyu, kurdukları kutu tip trafo tesisinin 4 bin metrekarelik çatısını 0,5 megavatlık fotovoltaik panellerle kapladıklarını, böylece çevreci transformatörü çevreci enerjiyle ürettiklerini aktardı.

Kapasite 850’ye çıkacak

Aynı zamanda yağlı tip transformatör üretimlerinin de devam ettiğini ifade eden Yusuf Cenk Dağsuyu, yağlı tip trafo fabrikalarının yenilenme aşamasında olduğunu dile getirdi. Dağsuyu, şöyle devam etti:

“Yenilediğimiz yağlı tip transformatör fabrikası, hem üretim kapasitesi hem büyüklüğüyle Türkiye’nin ikinci büyüğü olacak. Şimdiye kadar aylık 350 trafo üretim kapasitemiz vardı. Bu sayı, 850’ye çıkacak. 2018’in başında yeni fırınlarımız gelecek. Bu yeni üretim kapasitemizle Türkiye trafo pazarında ikinci büyük firma olacağız.”

Yılda 25 bin trafo

Trafo sektörü hakkında da bilgi veren Transformatör Elektromekanik Genel Müdür Yardımcısı Dağsuyu, “Dünyada bu sektörde Hindistan, Çin ve Türkiye söz sahibi. Ülkemizde son 5 yılda fabrikalarda yeni yatırımlarla birlikte çok büyük bir atılım başladı. Devlet teşvikleri özellikle adetsel bazlı trafo üretim artışlarında etkili oldu. Türkiye’de sektör lideri ayda bin 200 adet üretiyor. Türkiye’de yılda 25 bin trafo monte ediliyor ve bunun yüzde 90’ı yerli. Ülkemiz, ürettiği trafoların yüzde 35’ini ihraç ediyor” ifadelerini kullandı.

Dağsuyu, son olarak, Transformatör Elektromekanik’inüretiminin yüzde 75’ini 30’u aşkın ülkeye ihraç ettiğini, yurtdışı pazarları arasında birçok Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkesi bulunduğunu sözlerine ekledi.