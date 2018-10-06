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Yeşilyurt Mahalle Muhtarından temizlik işçilerine kahvaltı

Adana’nın Seyhan İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nin kadın Muhtarı Günay Yüce, Seyhan Belediyesi’nin temizlik işçileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Adana'nın Seyhan İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nin kadın Muhtarı Günay Yüce, Seyhan Belediyesi'nin temizlik işçileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.


Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Günay Yüce, “Mahallemizdeki temizlik personeli arkadaşlarımızla birlikte güzel bir sohbet ortamında kahvaltımızı yaptık. Sahada çalışan her birimdeki arkadaşlar bu şekilde bir ortamın en iyisini hak ediyorlar. Yönetimlerdeki arkadaşların güçleri yettiğince personel arkadaşlarla bu şekilde ortamlar oluşturmaları halinde güzel ve verimli iş çıkartılacağını düşünüyorum” dedi.


Yüce, “Sıcak, soğuk demeden mahallemize verdikleri hizmetten dolayı emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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