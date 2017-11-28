Yeşilyurt Mahallesi’ne modern kreş

Temel atma töreninde konuşan Başkan Zeydan Karalar, Yeşilyurt’a yatırım bedeli 13 milyon lirayı bulan içerisinde kapalı semt pazarı, çok amaçlı salon, emekli dinlenme evi, kapalı otoparklı bir mahalle merkezi yapacaklarını söyledi.

Seyhan Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi’ne yapılacak olan 200 öğrenci kapasiteli kreşin temelini attı. Temel atma törenine mahalle halkı da katıldı.

Yapılan kreş için Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Günay Şahin, mahallerinin birçok sıkıntıları olduğunu ve bu sıkıntılar ile ilgili Seyhan Belediyesine verdikleri dilekçelerin hep olumlu döndüğünü söyledi. Muhtar Şahin, “Bugün buraya kreşimizin temeli atılmak üzere toplandık. Bizim Seyhan Belediyesinden birçok talebimiz oldu. Dilekçelerimize hep olumlu yanıtlar aldık. Kreş nedeni ile ben sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yeşilyurt Mahallesi’nin önemli bir merkez olduğunu belirterek, vurgu yaparak, önümüzdeki günlerde kreşin yanında yatırım bedeli 13 milyon lirayı bulan bir mahalle merkezi yapacaklarını belirtti.

Başkan Zeydan Karalar, Yeşilyurt Mahallesi’nin birkaç ilden büyük bir mahalle olduğunu söyleyerek, “Biz geldiğimizde 4 park sözü verdik. 4’ünü de yaptık 2’sini açtık 2’sini açacağız. Kreş, taziye evi, çok amaçlı salon ve emekli evi sözleri vermiştik şükür ki bunların hepsini teker teker gerçekleştiriyoruz. Bazıları gecikti ama bunlar tamamen bürokrasiden kaynaklanan gecikmeler. Bununla birlikte Türkiye’nin en güzel mahalle merkezini yapacağız. SEYMER’imiz, düğün salonumuz, çok amaçlı salon, emekli dinlenme evi olacak. Altı 115 araçlık kapalı otopark olacak. Yaklaşık maliyeti 13 milyon lira olan en şık mahalle merkezi olacak. Kreş sözü vermiştik onunda yerine getiriyoruz. Burası arasa olarak şanslı bir mahalle değil, arasa bulmakta zorlanıyoruz. Bizim kreşlerimiz, kreş açmak için açılan yerler değil 200 öğrenci kapasiteli ciddi devasa bir kreş. Kadınlar çocuklarını kreşe verecek diye işinden olmasın. Bizler kadın tarafı bir belediyeyiz kadının mutluluğunu önemsiyoruz. Kreş 3 ay içinde bitecek. Önü park, hobi bahçesi olacak ve çocuklar kreşte sebze-meyve yetiştirecek. Çocuklarımız burada mutlu olacak. Böylelikle annelerimiz mutlu oluyor, anneler mutlu olunca tüm ülke mutlu oluyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Zeydan Karalar, muhtar Günay Şahin ile birlikte 200 öğrenci kapasiteli Türkiye’nin en modern kreşinin temelini attı.