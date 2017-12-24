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24 Aralık 2017 12:46

Yetim çocuklara yardım etkinliği

Adana’da Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve İyilik-Der Adana Temsilciliği’nce “yetim çocuklara kışlık kıyafet yardımı ve yemek ikramı” etkinliği düzenlendi.

Yetim çocuklara yardım etkinliği

24 Aralık 2017 12:46


Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği binasında gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinden ve yetim çocuklara şefkat ve yardım elinin uzatılmasından dolayı Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gazi Kılıçparlar ile Adana İyilik-Der Temsilcisi Hacer Altundağ’ın şahsında tüm hayırseverlere teşekkür etti.


Muhtaç, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi olanlara yardım elini uzatmanın, onların daima yanlarında olmanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Beyhan Demirtaş, bu tür anlamlı etkinliklerin daima desteklemeye devam edeceklerini söyledi .




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