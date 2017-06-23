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23 Haziran 2017 12:38

YGS’de ilk 100’e giren öğrenciler, başarılarını Vali Demirtaş ile paylaştı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce 12 Mart 2017 Pazar günü gerçekleştirilen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nda, Türkiye genelinde ilk 100’e giren öğrenciler, başarılarının sevinç ve gururunu Vali Mahmut Demirtaş ile paylaştı.

YGS’de ilk 100’e giren öğrenciler, başarılarını Vali Demirtaş ile paylaştı

23 Haziran 2017 12:38


Adana Fen Lisesi’nden Süleyman Yasin Peker, Mahmut Ayan, Mahmut Gazi Atalay, Aslıhan Gülseven, Kozan Fen Lisesi’nden Serhat Coşkun, Adana Anadolu Lisesi’nden Ege Onur Tağa, Özel Mektebim Çukurova Bilfen Fen Lisesi’nden Mustafa Güldan, Özel Adana Final Fen Lisesi’nden Dilşat Yıldız Kara ve Özel Gündoğdu Fen Lisesi’nden Elvan Durdu adlı öğrenciler, okul müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Adana’nın eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasını çok daha yükseklere taşımak için gayret gösterdikleri bir dönemde, Türkiye genelinde elde ettikleri bu başarıdan dolayı tebrik etti.


Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nda Türkiye genelinde ilk 100’e giren öğrencilerin yanı sıra ailelerini, okul idarecilerini ve öğretmenlerini de kutlayan Vali Demirtaş, aynı başarıyı yüksek eğitim ve öğrenim hayatlarında da devam ettireceklerine inandığını belirttiği öğrencileri çeyrek altınla ödüllendirdi.




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