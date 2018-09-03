Yıkılmak üzere olan duvara aldırmadan geçiyorlar

Polisin aldığı güvenlik önlemlerine aldırmadan çökme tehlikesi bulunan duvarın yakınından geçen vatandaşlar, kendileriyle birlikte ailelerinin de hayatını hiçe saydı.

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde kullanılmayan bir fabrikanın duvarı, park halindeki araçların üzerine çöktü. 8 aracın kullanılamaz hale geldiği olay yerinde polis güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önlemine aldırmayan vatandaşlar, halen çökme tehlikesi bulunan duvarın yanından araçlarıyla geçmeye devam etti.

Polisin çekmiş olduğu emniyet şeridini kaldırarak araçlarıyla altından geçen vatandaşlar, kendileriyle birlikte ailelerinin de canını hiçe saydı.

Bir motosiklet sürücüsünün, arkasında oturan eşinin kucağındaki çocuğuyla birlikte duvarın çökme tehlikesine aldırmadan yoldan geçmesi görenleri hayrete düşürdü. Yine otomobiliyle olay yerinden geçen bir vatandaş, duvarın çökme tehlikesinin sorulması üzerine, çocuğunu hastaneye götürdüğünü ve durumun acil olduğunu belirtti.

Bugün olay yerine gelen ve çalıştığı şirkete ait 2 aracın kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili konuşan Ümit Aksu, “Evde otururken bir ses duyduk, deprem oluyor zannettik. Çıkıp baktığımızda bir toz bulutunun kalktığını gördük. Aşağı koştuk, baktık arabalar pert. Allah’tan araçların içerisinde kimse yokmuş, Allah can sağlığı versin artık” dedi.

Araçların çalıştıkları şirkete ait olduğunu ve kaskolarının olmadığını belirten Aksu, “Fabrika sahibinin karşılama durumunu araştırıyoruz. Burada insan da olabilirdi. Eğer burası arsaysa kapatılması veya bir önlem alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çökme tehlikesi devam eden duvarın bir bölümünü hemen önünde bulunan bir ağacın tuttuğu görülürken, duvarın önündeki elektrik direğinin üzerine çökme riski, çevrede yaşayan vatandaşları korkuttu. Civarda bulunan lokantalarda çok sayıda vatandaş yemek yediği için elektrik direğine önlem alınmamasının büyük risk taşıdığı belirtildi.