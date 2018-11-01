Yıldırım, Adana OSB'de sanayicilerle buluştu

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)'nde sanayicilerle bir araya gelerek, bankalarının faaliyetleri konusunda bilgi verirken, Türk Eximbank'ın bugün itibariyle 10 bin 636 ihracatçı ile çalıştığını bildirdi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'nün daveti üzerine, AOSB'de incelemelerde bulunarak, inşaatı devam eden fabrikaları yerinde gördükten sonra sanayicilerle bir araya geldi. Yıldırım, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda sanayicinin katıldığı toplantıda, Türk Eximbank olarak 31 yıllık çalışma geleneklerinden söz ederken, diğer bankaların teminat mektuplarıyla çalıştıklarını ancak, bu yapıları devam ederken, 2017 yılının Haziran ayından buyana ihracatçılarla doğrudan çalışmaya başladıklarını bildirdi.

Genel Müdür Yıldırım, “Bu yeni çalışma düzenine geçince, doğal olarak şubelerimizi açtık. İstanbul dışında en büyük illerden başlayarak 20 vilayette şubeler ve irtibat büroları açmaya karar verdik. İlk açtığımız şubeler de Adana, Bursa ve Denizli oldu” dedi.

Bankacılık sisteminde yer alan 52 banka içerisinde Türk Eximbank olarak kredide en büyük 8'inci banka olduklarını ifade eden Yıldırım, “Yine bu bankalar içerisinde yurt dışından fon tedarik eden en büyük 7'nci bankayız. Dünyadan önemli ölçüde düşük maliyetli kaynak getirdik. Hem şubelerimizi bir taraftan faaliyete geçirdik, hem de kaynak maliyetimizi artırmayıp, tam tersine biraz daha düşürdük” diye konuştu.

Faiz oranları düşürüldü

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında faiz oranlarını düşürdüklerini anımsatarak, şunları söyledi:

“Önceki hafta TL bazındaki faiz oranlarımızı hazinenin borçlanma faizine endeksledik. Borçlanma faizi düşerse o da düşecek. Bankacılık sisteminde maliyetler çok arttı. Ama biz bu maliyet artışını çok daha az yaşadık ve faiz artışını fazla yapmadan özellikle son 3-4 ayın sağ salim atlatılmasına çaba gösterdik. İşletme kredilerimizi de 3 yıla kadar kullandırmaya devam ediyoruz. Hem desteğimizi artırmak hem de daha çok ihracatçımızla çalışmak gibi bir çaba içindeyiz. Türk Eximbank 31 yıllık birikimle geçtiğimiz yıl Kasım ayı başına kadar 7 bin 700 ihracatçıyla çalışır hale gelmiş ve bu sayı bugün itibariyle 10 bin 636'ya ulaşmıştır. Diğer bankaların teminat mektubuyla çalışırken, biz de teminat mektubu verir hale geldik. Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki projelere teminat veren bir yapıya ulaştık. Onun için tüm ihracatçının veya onun yanında desteklediğimiz turizm, sağlık ve müteahhitlik hizmetleri gibi lojistik döviz kazandıran faaliyetlerin ihtiyaç duyacağı her türlü enstrümanı veriyoruz.”

Yıldırım, 2017 yılının Haziran ayından itibaren Türk Eximbank olarak kredileri, istenilen yabancı para biriminden kullandırdıklarını da söyledi.

“Sigorta enstrümanını daha çok kullanacağız”

Kredi kullandırılırken başka banka veya kendilerinin teminat mektubunun kullanılmasının ötesinde kendilerinin artık sigorta enstrümanını daha çok kullanacaklarını açıklayan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Zaten Türkiye'nin en büyük sigorta şirketi durumundayız. Yani bizim artık teminat olarak finansal enstrümanları kullanmamız gerekir. Bundan sonra o doğrultuda hareket edeceğiz. O sigortaların poliçeleri, bizim için teminat olacak ve kredilendirmeyi de önemli ölçüde ona göre yapacağız. Kredi kullandırırken de sektör tercihimiz yok ama bundan sonra kırıp dökmeden daha çok katma değer yaratan yüksek teknolojiye veya ihracatta daha inovatif olan şirketlere yavaş yavaş yönelmemiz lazım.”

“Türk Eximbank'a hakkını teslim etmek lazım”

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de, Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım'ı konuk etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, verdiği bilgiler nedeniyle teşekkür etti.

Hem AOSB'de sanayici, ihracatçı ve üretici konumunda olduğunu, hem de AOSB'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğünü dile getiren Sütcü, “Ben de Türk Eximbank ile çalışıyorum. Özellikle bu zamanlarda Türk Eximbank'a hakkını teslim etmek lazım. Türk Eximbank zor dönemlerde sanayicinin, ihracatçının ve üreticinin her zaman yanında olmuştur” dedi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, daha sonra sanayicilerin kredilerde teminat mektupları ve kredi faizleri ile ilgili sorularını yanıtladıktan sonra AOSB idari binasında Başkan Bekir Sütcü ve yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmenin ardından bölgeden ayrıldı.