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14 Mayıs 2018 11:08

Yıldız: "Adana’da tek bir uyuşturucu satıcısı kalmayana kadar mücadele edeceğiz"

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kentte tek bir uyuşturucu satıcısı kalmayana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Yıldız:

14 Mayıs 2018 11:08


Yıldız, Yüreğir ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelip mahallelerdeki sorunları yerinde dinledi, Yeşilbağlar Harran Camisi cemaati ve Yüreğir Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.


Selami Yıldız, namaz sonrası cami cemaati ile sohbet edip mahallelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgiler aldı. Yıldız, vatandaşın güvenliği ve huzuru için çalışmaların sürdüğünü anlattı. Gençlerin uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda çalışmalar yürüttüklerini ve vatandaşlarında bu konuda kendilerine destek olmalarını isteyen Yıldız, el birliği ile Adana’da tek bir uyuşturucu satıcısı kalmayana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.




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