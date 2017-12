Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Başkan Yardımcıları Rafet Milli ve Hakan Burç, Genel Sekreter Ömer Ertuğrul, Sayman Ceyhun Baskın, Yönetim Kurulu Üyeleri Efsun Tekyeten, Gökalp Sofuoğlu, Kahraman Özer Canbulan ve Fikri Oğuzhan Ertem, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ı makamında ziyaret ettiler. Başkan Sakarya ve yönetim kurulu üyeleri, kendilerini tanıtıp, Yıldız’a derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Çukurova GİAD’ın ‘Adana sevdalısı işadamları’ tarafından kurulduğunu, kenti için çalışan işadamlarının üye olduğunu vurgulayan Sakarya, “Çukurova GİAD olarak her zaman her üyemizle devletimizin yanındayız. Biz işadamları için yatırım yapacağımız yerdeki güvenlik de çok önemli bir unsurdur. Adana’mızın her alanda büyümesini sağlayacak etkenlerden birisi güvenliktir. Bu bağlamda biz Çukurova GİAD olarak Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte, uygun görülecek her projeye destek vermeye hazırız” dedi.

Güvenli bir Adana tesis etmek için sivil toplum örgütleri ve iş dünyası ile iç içe olmanın önemine değinen Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da, Çukurova GİAD’ın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adana’nın güvenliğinin her konuda kentin gelişimine katkı sağlayacağını kaydeden Yıldız, “Güvenlik tesis edildiği sürece ticaret hayatı daha rahat çalışır, yatırımlar artar, turizm artar, sosyal hayata da çok olumlu etkileri olur. Adana’nın daha gelişmiş bir kent olması, daha müreffeh, daha modern, daha huzurlu, daha güvenli bir Adana için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Her alanda büyümenin sağlanması için kentimizin güvenliği olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyasının da desteğiyle güvenli Adana tesis etmek için polisimiz 24 saat görevinin başındadır. Devletin yatırımları, hayata geçirilen projelerle birlikte Adana’nın, Adana halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması için halkımızın da desteğiyle çalışacağız. Bereketli toprak üzerinde kurulan, yıllardır sanayide öncü olmuş Adana’yı bulunduğu yerden çok daha iyi yere getirmek için hepimizin ortak paydası, ortak hedefidir. Bunun için de el birliğiyle çalışacağız” diye konuştu.