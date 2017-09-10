Yıldız, uyuşturucu tacirlerine sert çıktı

Yıldız, yaptığı açıklamada, Adana’nın çok önemli ve stratejik bir il olduğunu belirterek, "Bu şehrimizin güvenliği ve huzuru elbette ki bizim birinci önceliğimiz. Adanalı vatandaşlarımızın de bize desteği çok önemli. Amacımız kendimizin huzur ve güvenliği. Güvenlik olmazsa özgürlük alanlarını açamayız. Özgürlük alanlarını açamazsak refahı sağlayamayız" diye konuştu.

Yıldız, Adana’da öncelikli suçlu mücadelenin terör ve uyuşturucuyla mücadele olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Terör ve uyuşturcu iç içe girmiş bir konu. Ben buradan zehir tacirlerine sesleniyorum, geleceğimizi elimizden aldırmayacağız. Mutlaka sonuna kadar sizlerle mücadele edeceğiz. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız."