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10 Eylül 2017 10:45

Yıldız, uyuşturucu tacirlerine sert çıktı

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Zehir tacirlerine buradan sesleniyorum, sizinle mutlaka sonuna kadar mücadele edip, gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız" dedi.

Yıldız, uyuşturucu tacirlerine sert çıktı

10 Eylül 2017 10:45


Yıldız, yaptığı açıklamada, Adana’nın çok önemli ve stratejik bir il olduğunu belirterek, "Bu şehrimizin güvenliği ve huzuru elbette ki bizim birinci önceliğimiz. Adanalı vatandaşlarımızın de bize desteği çok önemli. Amacımız kendimizin huzur ve güvenliği. Güvenlik olmazsa özgürlük alanlarını açamayız. Özgürlük alanlarını açamazsak refahı sağlayamayız" diye konuştu.


Yıldız, Adana’da öncelikli suçlu mücadelenin terör ve uyuşturucuyla mücadele olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:


"Terör ve uyuşturcu iç içe girmiş bir konu. Ben buradan zehir tacirlerine sesleniyorum, geleceğimizi elimizden aldırmayacağız. Mutlaka sonuna kadar sizlerle mücadele edeceğiz. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız."




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