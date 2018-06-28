Yıldız’dan, hiç kazaya karışmayan 60 yıllık şoföre plaket

Emniyet Müdürü Yıldız, 60 yıllık şoför olan Ramazan Kulle’yi makamında kabul etti. Yıldız, her yıl yaşanan trafik kazalarında binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, küçük bir hata ve dikkatsizlikten kaynaklanan trafik kazalarında binlerce insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi. Yıldız, trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemerinin önemine vurgu yaparak, 60 yıllık şoförlük yaşamında bir tek trafik kazası yapmayan, trafik ceza puanı dahi olmayan, 3 kıtada 100’ün üzerinde ülkede tır kullanan, Türkiye’de yılın şoförü seçilen Ramazan Kulle’ye plaket takdim etti.

Kaza yapmamak için bir ressamın nazik fırça darbesi gibi araç kullanılması gerektiğini ifade eden Kulle, ölümlü kazaların en fazla olduğu Türkiye’de yıllarca şoförlük yaptığını, kaza yapmamasının ve ceza yememesinin tek nedeninin, trafik kurallarına uyması olduğunu dile getirdi.