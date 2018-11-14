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Yılmaz Vural, Adana Demirspor'la ilk antrenmanına çıktı

Adana Demirspor Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımla ilk antrenmanına çıktı.


Aytaç Durak Tesisleri'nde, kulüp oyuncularıyla bir araya gelen Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman sonrasında koşu ve koordinasyon çalışmasıyla son buldu.


Herve Kage ve Anderson hafif sakatlıkları nedeniyle salonda çalıştı. Pote milli takımda olduğu için antrenmana katılamadı, İsmail Konuk ise sakatlığı nedeniyle, Batuhan Karadeniz ve Murat Akın ise kadro dışı oldukları için antrenmanda yer almadı.


Öte yandan antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar Yılmaz Vural'a sevgi gösterisinde bulunurken, Vural da taraftarları selamladı.

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