Lig’in son haftasında deplasmanda Adanspor’ 3-0 yenen Eskişehirspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, ”Geldiğim günden beri alt yapımızın bütün çocuklarıyla gidip ilgilendik” dedi.

Maç sonunda basın açıklamasında Vural, ”Geldiğim günden beri, alt yapımızın bütün çocuklarıyla gidip ilgilendik. Bu evlatları bulduk burada, onları bir aydan beri eğitiyoruz. Takım kadromuzun 31 kişiye çıkardık bu sebeple. Eğer düşersek konumu sıkıntıya gireceği bir takım vardı karşımızda. Biz bunlara rağmen dedik ki değer katalım takıma. Bu çocukları bulduk ve onları eğittik. Beni en çok mutlu eden ise çocuklara gösterdiklerimizi saha da görmek oldu. Adanaspor ise amacı kalmış bir takım değil bitse de gitsek mantığı ile sahaya çıkmış bir takımdı. Genç yeteneklerimizin alınlarından öpüyorum Allah hepsinin yolunu açık etsin” sözlerini kaydetti.