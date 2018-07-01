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01 Temmuz 2018 10:40

YKS’ye dakikalar kala yetişti

Adana’da bir aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 2 dakika kala yetişti.

YKS’ye dakikalar kala yetişti

01 Temmuz 2018 10:40


Tüm Türkiye’de olduğu gibi bugün Adana’da da YKS’nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15’te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav öncesi adaylar saat 10.00’a kadar içeri alındı. Adaylar içeri alınmadan önce polisler tarafından didik didik aranırken, salon görevlileri de adayların evraklarını kontrol etti. Geçen yıl 15 dakika kuralı nedeniyle en son saat 09.45’te içeri alınan adaylar, bu yıl ÖSYM’nin bunu 10.00’a çekmesiyle 15 dakika daha kazanmış oldu. Dün Adana’da bazı okullarda buna rağmen adaylar geç kalırken, bugün İsmet İnönü İlkokulunda sınava geç kalan aday olmadı. Bir aday sınava iki dakika kala saat 09.58’de okula geldi. Aday sınava girmek için koşarak polislerin yanına gelip aramadan geçerek son anda sınava girebildi. Polisler adayları içeri aldıktan sonra bahçede bekleyen aileleri de dışarı çıkardı. Aileler dışarıda dua okudu.


Bugün saat 15.30’da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.




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