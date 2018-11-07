"Yoğun Bakım Hemşireliği" eğitimi

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu'ndan “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi"ne sahip olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” düzenlendi.

Hastanenin Konferans Salonu'nda başlayan kursun açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Ademoğlu, hastanelerinde açıldığı günden itibaren ilk kez yoğun bakım sertifika kursu düzenlendiğini belirterek, tüm katılımcılara başarı dileklerini iletti.

Prof. Dr. Murat Gündüz ise konuşmasında, başta Adana olmak üzere Kastamonu, İstanbul ve Hatay'dan 30 hemşirenin katıldığı kursta, yoğun bakım ünitelerinin önemine dikkati çekti.

Prof. Dr. Gündüz, üç hafta teorik, üç hafta da uygulamalı olacak eğitimle ilgili, şunları söyledi:

“Yoğun bakım konusunda en önemli ayrıntıyı, yetişmiş insan gücü oluşturuyor. Bu özel birimlerin en önemli aktörleri hemşirelerdir. Bu yüzden buralardaki hizmet kalitesi ve hastaya uygulanan tedaviler özel deneyimler gerektiriyor. Bu eğitimlerin amacı da, yoğun bakım ünitelerindeki hizmet kalitesini artırmaktır. Eğitime katılan tüm hemşire arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.”

14 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek olan kursta, Prof. Dr. Murat Gündüz, Uzm. Dr. Cağatay Küçükbingöz, Uzm. Dr. Nurdan Ünlü, Uzm. Dr. Devrim Akdağ, Uzm. Dr. Havva Kuvat, Uzm. Dr. Fatih Yaldız, Uzm. Dr. Hatem Dilek Yünsel,Yoğun Bakım Ünitesi Hemşireleri Mehmet Gangal, Dilek Demir, Aygün Ugurbekler, Bilgehan Kahveci, Gamze Gök, Ayse Cin, Aynur Acar ve Mesude Ayçe eğitmen olarak görev alıyor.

Eğitimler; Anestezi Yoğun Bakım, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım, Nöroloji Yoğun Bakım ve Dahiliye Yoğun Bakım Ünitelerinde gerçekleşecek.

Kursiyerlere, sözlü anlatım, video gösterimi, küçük grup çalışmaları ve uygulamalı olarak eğitim verilecek. Kurs sonunda başarılı olan hemşireler, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacak.