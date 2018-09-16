Yoksul çocuklara top, mısır, pamuk şeker ve kırtasiye dağıtımında izdiham

Adana'da hayırsever emekli Erol Baksi, okulların açılmasına bir gün kala yoksul ailelerin çocuklarına top, mısır, pamuk şeker ve kırtasiye malzemesi dağıtırken, izdiham yaşandı. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirip ağladı.

Belediyede hesap işlerinde çalıştıktan sonra emekli olan 58 yaşındaki Erol Baksi, evlatları 8. sınıf öğrencisi Hayan Baksi (13) ve Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişikler 2. sınıf öğrencisi Çavlan Baksi (20) ile birlikte çocukları sevindirmek için Ramazan Bayramı'nda devletin verdiği ikramiyeyi yoksul çocuklara dağıtmıştı. Baksi bu kez de okulların açılmasına bir gün kala Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hıdır Koluman ve arkadaşlarıyla yoksul çocukları hem eğlendirip hem de yardım yaptı. Baksi, mahallede kurulan alanda müzik eşliğinde önce çocuklara kaynatılmış mısır ve nohut dağıttı. Dağıtım sırasında mısırı almak isteyen aileler izdihama neden oldu. Asıl izdiham ise çocukların en çok sevdiği top dağıtımı sırasında oldu. Uzun süre Baksi ve arkadaşları çocukları ve ailelerini sıraya sokmaya çalıştı. Ancak kimse sıraya girmeyince dağıtılan topları almak için çocukların yanı sıra özellikle annelerin de gelmesi izdihama neden oldu. Bir top alan alandan çıkmayıp ikinci, üçüncü topu almak isteyince izdiham daha da arttı. Önce bir tek kapıdan verilen top daha sonra taziye evinin pencerelerinden de verilmeye başlandı. Buna rağmen topu almak isteyen çocuklar ve anneler izdihama neden oldu. Yaşları çok küçük olan ve bir türlü top alamayıp ezilme tehlikesi geçiren çocuklar ağladı. Bir çocuk "nefes alamıyorum" diye bağırarak izdihamın içinden çıkmaya çalıştı. Atılan bazı topları da üç, dört kişi birden tutunca tartışmalar da çıktı. Top dağıtımının ardından muhtar Hıdır Koluman çocuklara kırtasiye yardımında bulundu.

Erol Baksi, bayramda olduğu gibi bundan sonra yoksul çocukların yanında olacaklarını onların ihtiyaçlarını gidereceklerini belirterek, "Yoksul çocukların gülmesi, onların mutlu olması için çalışıyoruz. Yarın okul başlıyor biz de onları hem eğlendirip hem yedirip hem de kırtasiye yardımı yapıyoruz" dedi.

Muhtar Koluman ise Seyhan Belediyesi'nin destekleriyle yoksul çocuklara yardım yapıldığını, Hürriyet Mahallesi'ndeki çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının giderildiğini, ayrıca top dağıtıldığını söyledi.