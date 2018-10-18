Yol kenarındaki pimi çekilmiş el bombası polis tarafından imha edildi

Adana'da yol kenarında işçiler tarafından bulunan pimi çekilmiş el bombası polis ekiplerince fünyeyle imha edildi.

Olay, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine güvenlik kamerası kuran işçiler yerde pimi çekilmiş el bombası gördü. İşçiler bunun üzerine oradan hızla kaçarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye bomba imha uzmanı, terörle mücadele ve çok sayıda asayiş ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken sokağa yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı el bombasını kontrol ettikten sonra fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Olay yeri inceleme polisleri bombanın parçalarını inceledi. Parçalar detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü. Polis bombayı atan kişi veya kişileri yakalama çalışması başlattı.