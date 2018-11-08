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Yol verme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adana’da trafikte yol verme kavgası sonucu 2 kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da trafikte yol verme kavgası sonucu 2 kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında araçta bir bebeğin bulunması dikkat çekti.


Olay, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi D-400 üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 01 ALR 73 plakalı araç sürücüsü Şahap Yüksek, trafikte yol verme kavgası sonucu tartıştığı 01 BHC 79 plakalı araç sürücüsü Selam Soycanlı tarafından darp edildi. Olayda çıkan kavga sonucu Yüksek, belinden çıkarttığı beylik tabancasıyla Selam Soycanlı ve eşi Süreyya Soycanlı'yı yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralananların yakını ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olay yerinden kaçan Şahap Yüksel ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan olay sırasında bir bebeğin olması dikkat çekti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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