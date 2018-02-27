Yörük Türkmen Şöleni hazırlıkları başladı

Yörük Türkmen gelenekleri ve kültürünü yaşatıp, gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan şölenin 4-6 Mayıs tarihleri arasında Sarıçam Mesire Alanı’nda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin ve ilgili belediye bürokratları Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren 26 Yörük Türkmen derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Gondol Marina’daki kahvaltılı toplantıda Yörük Türkmen derneklerinin Adana Büyükşehir Belediyesi koordinesindeki ortak planlama doğrultusunda eşgüdümle hareket etmesi benimsendi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, şölende şehitlere saygı yürüyüşü, halk ozanlarının atışması, çoban ateşinin yakılması, halk oyunları gösterisi, karakucak güreşleri ve geleneksel Yörük Türkmen oyunlarının yanı sıra konser etkinliklerine yer verileceğini söyledi.

26 Yörük Türkmen derneği yöneticisi, dev organizasyona her yıl büyük destek sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye şükranlarını dile getirdi.

Toplantının sonunda Yörük Türkmen derneklerinin yöneticileri, Seyhan Nehri’nde gondol gezisi yaptı.