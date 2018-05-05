Yörük Türkmenler Adana’da cirit attı, gökbörü oynadı

Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinliğinde cirit atma ve gökbörü oyunu oynandı.

Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu’nca Adana’da Merkez Park’ta gerçekleştirilen 16. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinliği kapsamında Türk kültürüne ait çeşitli oyunlar oynandı. Etkinlikler Zafer Atlı Okçuluk Kulübü’nün cirit atma oyunuyla başladı. Daha sonra Manavgat Gökbörü Atlı Spor Kulübü, keçi postu ile oynanan gökbörü müsabakası gerçekleştirdi. Suriye’den gelen Türkmen Nevaf El-Sadık, etkinliğin çok güzel olduğunu ifade etti. El-Sadık, "Atalarımızın yaptığı sporlar, yarışmalar. Keşke bizim ülkemizde de yapabilseydik. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Atlara acı çektirerek insanların eğlenmesini eleştiren Sadık Uysal ise, “Toplumsal olarak güzel bir etkinlik. Fakat bu etkinlikte atların karınlarının darbelerle kanaması benim için çok üzücü bir olaydı. Yani hoşuma gitmedi. Ben bunu istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yörük Türkmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.