YPG'nin uyuyan hücreleri Ceyhan'da yakalandı

Suriye'de terör örgütü YPG adına savaştıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesine gelerek tarım işçisi olarak halkın arasına karıştığı ve terör örgütünün uyuyan hücresi olduğu ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliği ekipleri Suriye'de süren iç savaş sırasında terör örgütü YPG saflarında savaştığı ileri sürülen bazı kişilerin Ceyhan'a geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri savcılıktan alınan izinle yaptığı takip sonucunda Hasan H. ve Nebu H. isimli şahısların Suriye'den geldiğini ve tarım işçisi olarak çalıştığını belirledi. Zanlılar yapılan operasyonla yakalandı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, Suriye'de YPG saflarında savaştığı daha sonra YPG'nin uyuyan hücresi olarak Ceyhan'a gelip tarım işçisi olarak halkın arasına karıştıkları ve terör örgütü adına bombalı eylem yapabilecekleri ileri sürüldü.