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23 Aralık 2017 17:59

Yücel: “Önemli bir maçı kazandık”

TFF 1.

Yücel: “Önemli bir maçı kazandık”

23 Aralık 2017 17:59

Lig’in 17. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayan ve maçı 2-1 kazanan Adana Demirspor’un Teknik Sorumlusu Kubilayhan Yücel, “Ligin son maçı olduğu için dönüş maçıydı. Herkesi tebrik ediyorum” dedi.


Yücel, maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Yücel, daha sonra şunları söyledi:


“Bu maça çok iyi motive olduk. Ligin son maçı olduğu için çok önemli bir maçtı. Geriye dönüş maçıydı. Galip olmak için bütün çabayı ortaya koyduk. Sonunda galip geldik. Arkadaşlarımızı ve taraftarları tebrik ediyorum. Yönetimi tebrik ediyorum.”




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