“Yumurtalık Kiteboard Festivali” final yarışları başladı

Final yarışları öncesi kimi yarışmacı uçurtmasını denize düşürürken, kimi yarışmacıda rüzgara yenik düşüp uçurtmasını tutmakta zorlandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışma 18:00’de tamamlanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi’nin destekleriyle Çukurova Kiteboard Akademi’nin ev sahipliğinde ikincisi organize edilen “Yumurtalık Kiteboard Festivali”nin final yarışları ‘Twintip Slalom’ yarışları ile saat 15:00’da Yumurtalık ilçesinin Haylazlı sahilinde başladı. Toplam 330 sporcunun katıldığı yarışmalara izleyicilerinde yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Yarışmacıların uçurtmalarıyla denize girmeden önce hazırlık aşamalarında ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı yarışmacılar uçurtmalarını denize düşürürken bazıları da rüzgar nedeniyle uçurtmalarını tutmakta zorlandı.

Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden Adana’ya gelen yarışmaçılar 4 kategori halinde mücadele verecek. Twintip Slalom, Hydrofoil Parkur Yarışı, Freestyle ve Ekstrem Takım Yarışları’yla düzenlenecek final yarışları saat 18:00’da sona erecek.

Festivalde yarışacak Çağatay Dinçer, “Bugün üçüncü gün çok güzel geçiyor. Rüzgar dahada artınca keyifli bir kapanış yapacağız” diye konuştu.

Kaan Aygül de yarışlara Adana’dan katıldığını belirterek, yarışmaların çok güzel geçtiğini yarışmalara yurt dışından da katılımın çok olduğunu kaydetti.

Peri Mina Yormaz ise Adana’da yapılan yarışmaya ilk defa katıldığını ve Adana’nın bu spor için çok uygun olduğunu belirtti.

Yarışmayı izlemeye gelen vatandaşlar ise yarışmadan çok keyif aldıklarını söylediler.

“Yumurtalık Kiteboard Festivali”nde dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaların yanı sıra toplam 31 bin lira para ödüllü dağıtılacak.