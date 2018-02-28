Yumurtalık’a 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi

Sakarya, “Yumurtalık’ta yapılacak yatırımlara ek olarak gerçekleşmesini arzu ettiğimiz ileri teknoloji ürünlerin üretileceği yatırımlarla birlikte ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulacak, Türkiye Adana ile büyüyecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayirli enerji şirketiyle Türkiye’den Rönesans Enerji’nin Adana’nın ‘petrol üssü’ olarak adlandırılan Yumurtalık ilçesinde petrokimya tesisi kurulması için 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladığı müjdesi Adana’da büyük heyecana yol açtı.

Cezayir ile yapılan bu anlaşmayı memnuniyet verici bulduklarını, Türkiye ekonomisi açısından da önemli olduğunu kaydeden Başkan Ömer Faruk Sakarya, Çukurova GİAD olarak da yıllardır Yumurtalık Enerji İhtisas Bölgesi ve bu bölgede yapılacak petrokimya tesisleri ile ileri teknoloji ürünlerin yapılacağı tesislerin yatırımına yönelik açıklamalar yaptıklarını hatırlattı. Dernek olarak gerçekleştirdikleri “Adana ekonomisi rekabetçiliğinin analizi” ve “İmalat sanayinde küresel eğilimler ve Adana” konulu sanayi raporunda da petrolün, enerjinin önemine dikkat çektiklerini, Jurong Adası örneğini de vererek, Adana’ya da benzer tesislerin yapılmasını önerdiklerini de vurgulayan Sakarya, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Cezayir ile yapılan bu anlaşma Adana’mız için, ülkemiz için çok önemlidir. Bu işbirliğini büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bu işbirliği kentimize ve ülkemize hayırlı olsun. Biz Çukurova Genç İşadamları Derneği olarak, Adana’da Yumurtalık Enerji İhtisas Bölgesi’nin önemini anlatıyor, bölgenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyor, bu bölgede yapılacak yatırımların ülkemize sağlayacağı katma değere yıllardır dikkat çekiyorduk. Cezayir ile yapılan bu büyük işbirliği petrokimyada bizi dışa bağımlılıktan kurtaracak olmakla birlikte, bununla da yetinilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Yumurtalık, ileri teknoloji ürünlerin de üretildiği bölge haline getirilmeli, bölge bu hedefle planlanmalıdır. Petrol türevi yüksekmontanlı, katma değeri yüksek, bizi dışa bağımlılıktan kurtaracak yüksek teknoloji ürünlerin üretileceği tesisler de yapılmalı, bununla ilgili yatırımlar da Adana’da hayat bulmalıdır. Yumurtalık, Türkiye’nin Jurong Adası’dır, ekonomide kurtuluş reçetesidir. Burada petrokimya tesislerinin ardından ileri teknoloji ürünlerin imal edildiği sanayiyle entegre yatırımlar da gerçekleşmelidir. Cezayir ile yapılan büyük işbirliği, bu bölgemizde yıllardır özlemle beklediğimiz yatırımların da gelmesinin öncüsü olacaktır. Ülkemize hayırlı olsun.”