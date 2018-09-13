Yumurtalık'ta 6 kilometrelik içme suyu hattı

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Yumurtalık ilçesinde yaşanan su sorununa son verdi. Yumurtalık'a bağlı Gölovası ve Hamzalı mahallelerinde 6 kilometre uzunluğunda içme suyu çalışması gerçekleştiren ASKİ ekipleri, 125'lik polietilen boru kullandı. Yeni yapılan hat, daha önce Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerini kapsayan 30 kilometrelik içme suyu ana hattını besliyor. Bu çalışmalar sayesinde Yumurtalık'ta yaşanan içme suyu problemleri de sona ermiş oldu.