Yumurtalık’ta bu yıl da "Mavi Bayrak" dalgalanıyor

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın programını yürüten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, 2017 yılında ülke genelinde 454 plaj, 22 marinaya Mavi Bayrak ödülü verdi. 33 kritere göre yapılan değerlendirmelerde Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki Ayas Belediye Plajı da bu ödülü üst üste 3’üncü kez almaya hak kazandı. Deniz suyu analizleri, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulması, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için olanakları içeren kriterleriyle Ayas Belediye Plajı, Mavi Bayrak’a layık görüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Yumurtalık Belediyesi’yle birlikte gerçekleştirdiği hizmetlerle Mavi Bayrak’ı hak eden diğer plaj, ilçenin doğusundaki Alara Halk Plajı oldu. Mavi Bayraklı iki plajının yanı sıra yöre halkının günübirlik deniz keyfi yaptığı Zeytinbeli Plajı da sezonun en hareketli günlerini yaşamaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil konforunu korumak amacıyla plajlarda makineli temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özel donanımlara sahip, tırmıklı, süpürgeli, elekli makineler yardımıyla 163 kilometrelik sahil kesimi, denizden gelen atıklar, istenmeyen taşlar, çürümüş yosunlar ve dikenli bitkilerden arındırılıyor. Yumurtalık halkı ve tatilciler, kendilerine temiz deniz ve pırıl pırıl plajlarda tatil yapmanın keyfini yaşatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür edip, turizmin gelişmesi için yapılan hizmetleri takdir ediyor.