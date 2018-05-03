Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 11:17

Yumurtalık’ta deniz dibi temizliği

Adana Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Yumurtalık’ta denizin dibinden onlarca lastik, pet şişe, cam şişe, sandalye, tencere, yangın söndürme tüpü, oto teybi, terazi, elektrik kabloları çıkardı.

Yumurtalık’ta deniz dibi temizliği

03 Mayıs 2018 11:17


Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğünde görev yapan dalgıçlar, turizm sezonuna hazırlanan Yumurtalık’ın tarihi limanında dip temizliği yaptı. Balıkçı teknelerinin bağlandığı bölgelerde dalış yapan 3 dalgıç, dipten otomobil ve kamyonet lastikleri, pet şişe, cam şişe, sandalye, tencere, yangın söndürme tüpü, oto teybi, terazi, elektrik kabloları ile ağ artıklarını karaya çıkardı.


Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ile temizlik görevlileri, denizden çıkarılan atıkların çöp depolama sahasına naklini sağladı. Tüm canlıların ortak malı olan denizlere sahip çıkılması gerektiğini belirten görevliler, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç