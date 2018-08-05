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05 Ağustos 2018 15:04

Yumurtalık’ta yılda 6 milyar kilowat elektrik üretilecek

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde inşası süren Emba Hunutlu Termik Santrali’nin tamamlandığında yılda 6 milyar kilowat elektrik üreteceği bildirildi.

Yumurtalık’ta yılda 6 milyar kilowat elektrik üretilecek

05 Ağustos 2018 15:04


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çinli enerji şirketi Shanghai Electric Power ile Türkiye’deki bağlı ortaklığı Emba Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, Yumurtalık Sugözü’nde kurulacak Emba Hunutlu Termik Santrali inşaatında incelemelerde bulundu.


Vali Demirtaş’a bilgi veren firma yetkileri, doğaya ve çevreye zarar vermeyen son teknoloji ile yapımı devam eden 1320 MW kurulu güce termik santralin ilk ünitesi hizmete girdiğinde, yılda yaklaşık 6 milyar kilowat elektrik üreteceğini belirtti.


Santral inşaatını gezen ve çalışmaları inceleyen Vali Demirtaş ise yapım çalışmalarının geldiği aşama hakkında bilgi aldığı termik santralinin istihdama da katkı sağlayacağını söyledi. Adana’daki enerji yatırımlarından mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Demirtaş, yerli ve yabancı yatırımcıların daima yanlarında olacaklarını ve destekleyeceklerini sözlerine ekledi.




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