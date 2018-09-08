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08 Eylül 2018 09:10

Yunus ekipleri, ruhsatsız silahlara geçit vermiyor

Adana’da yunus ekiplerinin durdurup arama yaptığı iki otomobilde zulalanmış halde iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Yunus ekipleri, ruhsatsız silahlara geçit vermiyor

08 Eylül 2018 09:10


Edinilen bilgiye göre olaylar, Çukurova ilçesi Huzurevleri ve Seyhan ilçesi Sümer Mahallelerinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri, Adana’da meydana gelebilecek yaralama ve gasp olaylarını önceden önlemek amacıyla şüpheli gördükleri araç ve şahısları üzerinde ruhsatsız tabanca uygulaması başlattı. Yunus Ekipleri Huzurevleri Mahallesinde şüphelenip durdurduğu bir otomobilin torpido gözünde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Polisin Sümer Mahallesinde durdurduğu bir otomobilde ise vites kutusu içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.


Polis iki olayda otomobillerde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.




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