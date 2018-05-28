Yunus timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre uygulama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipleri Amirliğinde görevli yunus timler, 01 BMM 14 plakalı hafif ticari aracı şüphelenip durdurdu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında saksılara ekilmiş halde 19 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Polis, araç içinde bulunan Mevlüt Ş, Emrah A, Murat D. ve Kaval T. isimli şahısları gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis kenevirlere ise imha etmek üzere el koydu.