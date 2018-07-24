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24 Temmuz 2018 08:58

Yunus timlerinden ruhsatsız silaha geçit yok

Adana’da motorize ve zırhlı yunus timleri 2 günde 23 adet ruhsatsız silah ve 898 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yunus timlerinden ruhsatsız silaha geçit yok

24 Temmuz 2018 08:58


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Motorize ve Zırhlı Yunus timleri hafta sonu il genelinde şok ve rutin uygulamalarda 23 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Yunus timleri durdurdukları aracı didik didik ararken, araçlara yapılan zula kısımlardaki silahları buldu. Yapılan uygulamalarda, 10 adet tabanca, 14 adet şarjör, 8 adet pompalı tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Ayrıca, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi Güneykuşak Bulvarı üzerinde Suriye uyruklu bir şahsın üzerinde yapılan aramada da 898 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.




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