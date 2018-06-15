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15 Haziran 2018 09:30

Yunus timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Adana’da yunus timlerinin şüphelenip durdurduğu otomobilde 498 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yunus timlerinden uyuşturucuya geçit yok

15 Haziran 2018 09:30


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus timleri, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde 01 P 4488 plakalı otomobilden şüphelendi. Polis otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü polisten kaçmaya başladı. Polis kovalama sonrası otomobili Çatalan Köprüsü yakınlarında durdurdu. Polis sürücüyü gözaltına alıp otomobilde arama başlattı. Yapılan aramada polis bir poşet içinde 498 uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis ayrıca otomobilde uyuşturucudan kazanıldığı düşünülen bin 480 lira ele geçirdi. Otomobilde bulunan Ali Ö. ile Seycan K. uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.


Ayrıca şahıslara 4 bin 36 lira trafik cezası kesildi.




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