Yurdagül: "FETÖ ile mücadelemiz, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaktan çıkıncaya kadar sürecek"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen “Terör Suçları Değerlendirme Toplantısı”na Adana, Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Adıyaman ve Osmaniye'de görev yapan cumhuriyet başsavcıları, Terör Suçları Soruşturma Bürolarından sorumlu cumhuriyet başsavcı vekilleri, bu bürolarda görev yapan cumhuriyet savcıları, terör suçlarına bakan mahkeme başkanları ve hakimleri ile emniyet terörle mücadele, kaçakçılık ve organize, siber ve istihbarat şube müdürlüklerinde görevli emniyet amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, düzenlenen bölgesel toplantının FETÖ ile mücadelede önemli bir kilometre taşı olacağına inandığını belirtti.

FETÖ silahlı terör örgütü ile mücadelenin devlet ve millet için bir beka meselesi olduğunu düşündüğünü vurgulayan Yurdagül, “Milletimize ve devletimize eşi ve benzeri görülmemiş bir saldırı tertipleyen hain örgütle topyekun yürütülen mücadelede, bugün itibariyle önemli bir mesafe alınmıştır. Bununla birlikte halen bazı unsurları devletin kritik kurumlarından temizlenememiş olan bu örgüt ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturmaktan çıkıncaya kadar, mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Daha sonra söz alan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ise, FETÖ'yle ilgili olarak yürütülen soruşturma ve kovuşturma istatistikleri ile hakkında işlem yapılan kişi sayılarına ilişkin bilgi verip, soruşturmalarda gelinen aşama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından devam eden toplantıda, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yürütülen adli ve idari soruşturmalar ile kovuşturmalarda gelinen aşamanın değerlendirmesi ele alındı.