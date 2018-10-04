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Yüreğir 2 kapalı yüzme havuzuna kavuşuyor

Yüreğir Belediyesi, Atakent Mahallesi’ne kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi, Cumhuriyet Mahallesine ise kapalı yüzme havuzu yapıyor.

Yüreğir Belediyesi, Atakent Mahallesi'ne kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi, Cumhuriyet Mahallesine ise kapalı yüzme havuzu yapıyor.


Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi inşaatının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek. "Yakında hizmete açacağız. Yılın 12 ayı hizmet verecek spor kompleksimizin içerisinde kapalı yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası, fitness salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfe, bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duş ve soyunma odaları yer alıyor. Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan kapalı yüzme havuzundan ise bayanlar ve erkekler ayrı ayrı günlerde faydalanacaklar” diye konuştu.


Adana'da her yıl onlarca gencin yüzme bilmediği için kanallarda boğulduğunu belirten Başkan Çelikcan, “Sıcaktan bunalan gençlerimiz, çocuklarımız tehlikeli ve yasak olmasına rağmen sulama kanallarında serinlemeye çalışıyor. Her yıl onlarca insanımız sulama kanallarında boğularak hayatını kaybediyor. Yüreğimiz yanıyor. Gençlerimiz artık serinlemek için sulama kanallarında değil kapalı yüzme havuzlarımızdan faydalanacak. Yüreğir'deki bütün okullar beden eğitimi derslerinde yüzme havuzlarımızı kullanabilecek, çocuklarımız burada uzman eğitmenlerden yüzme kursu alacaklar” şeklinde konuştu.

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