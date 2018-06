Yüreğir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çok yakında açılıyor

İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Gülcan Sürer ve şantiye şefi ile birlikte hastanede incelemelerde bulunan Ünüvar, Adana’nın mükemmel bir diş hastanesine daha kavuştuğunu söyledi.

50 ünite olarak projelendirilen hastaneyi çok beğendiğini ifade eden Ünüvar, “Gerçekten olağanüstü. Adana’nın her türlü sağlığını çok önemsiyoruz. Bu hastane Yüreğir bölgemize yapılıyor ama Adana’nın her tarafına hitap edecek. Ameliyathanesi, yataklı servisi, engelli ve mahkum kardeşlerimize yönelik diş hizmetleriyle her türlü teknolojik donanımın bulunduğu bir hastane olacak” dedi.

İnşaatı geçen yıl gezdiğinde henüz subasman seviyesinde olduğunu dile getiren Ünüvar, “Ama bugün hastanemiz bitmiş. Mükemmel bir işçilik var. İnşallah çok yakında tıbbi anlamda tefrişatı bittikten sonra burası Adanalı hemşehrilerimizin hizmetine açılacak” diye konuştu.

Diş sağlığının her türlü hastalıktan korunmak adına çok çok önemli olduğunu vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti:

“İnşallah Adanalılar buraya gelip çok güzel bir sağlık hizmeti alarak ayrılacaklar. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı hep ‘insanların sağlığını daha iyiye götürmek adına çalışın’ olmuştur. Bugün de bu çalışmanın neticesini gördük. Açıldığı zaman buradan sağlık hizmeti alan hemşehrilerimiz hem Cumhurbaşkanımıza hem de buranın yapımında emeği geçenlere hayır duada bulunacaklar. Yüreğir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi şimdiden Adana’mıza hayırlı olsun.”