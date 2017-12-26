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26 Aralık 2017 13:32

Yüreğir Belediyesi 2 bin öğrenciye mont dağıttı

Adana’da, Yüreğir Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenciye kışlık mont dağıttı.

Yüreğir Belediyesi 2 bin öğrenciye mont dağıttı

26 Aralık 2017 13:32


Çamlıbel Mahallesi’ndeki Şehit Gaffar Okan İlkokulu’nda öğrencilere montlarını elleri ile giydiren Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Çocuklar her şeyimiz. Onların bir gülüşü dünyaya bedeldir. Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ilçemiz sınırları içerisinde dar gelirli ailelerimiz arasından tespit edilen 2 bin öğrencimize mont dağıttık. Bu soğuk günlerde ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarına kıyafet alma güçlüğü çeken ailelerimize imkanlarımız ölçüsünde küçük de olsa bir katkıda bulunduk. Minik yavrularımızın gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye değer” diye konuştu.


Sosyal projeler kapsamında yapılan bu çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çelikcan, “Minik yavrularımız bu soğuk günlerde artık üşümeyecek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sahip çıkma gayretindeyiz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile imkanlarımız ölçüsünde her yıl çocuklarımıza kırtasiye, mont ve ayakkabı dağıtımını sürdürüyoruz. Hizmete açtığımız 11 adet kültürevimizde çocuklarımıza yönelik olarak eğitime destek kurslarını ücretsiz olarak devam ettiriyoruz. Çocuklarımızın eğitim setlerini de ücretsiz veriyoruz” şeklinde konuştu.


Kışlık montları büyük bir sevinçle giyen öğrenciler ve aileleri Başkan Çelikcan’a teşekkür etti




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