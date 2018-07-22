Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 11:01

Yüreğir Belediyesi Adanalıları ev sahibi yapıyor

Yüreğir Belediyesi tarafından Atakent Mahallesi’nde yaptırılan 644 sosyal konuttan 177’si açık ihale yöntemiyle satışa çıkarıldı.

Yüreğir Belediyesi Adanalıları ev sahibi yapıyor

22 Temmuz 2018 11:01


Konut satışları 26 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.


Yüreğir Belediyesi Başkanı Mahmut Çelikcan, 644 adet sosyal konut inşaatının Yüreğir tarihinin en büyük yatırımı olduğunu belirterek, "Dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik olarak yaptığımız 644 adet sosyal konutun kuralarını geçtiğimiz aylarda çekmiştik. Kura ile hak sahibi olan vatandaşlarımızın bir kısmı bu haklarından vazgeçtiler. Biz de vazgeçilen konutları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre 135 bin Türk Lirası muhammen bedelle açık arttırma usulü ile satacağız. Bu konutlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize başvurabilirler" dedi.



"Uygun fiyata satacağız"


Dar gelirli vatandaşların da konut sahibi olmaları için çalıştıklarını ve kar amacı gütmeden konutları verdiklerini, Yüreğir’de kent yaşamına uygun projeler üretip yaşam kalitesini yükseltmeyi ve bölgeyi çağdaş görünümlü kent durumuna getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çelikcan, "Bütün amacımız vatandaşlarımızın içerisinde her türlü sosyal donatıları kreş, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu olan sıcak bir yuvaya kavuşmalarıdır. Hem de ilçemizin modern ve yaşanılabilir alanlara kavuşmasını sağlamaktır" diye konuştu.


Atakent Mahallesi’nde yapılan konutlar 91.64 metrekare brüt alana sahip ve 135.000 TL muhammen bedelle satışa çıkacak. Konutların içerisinde kapalı yüzme havuzu, spor salonu, kreş ve 55 dönümlük park var.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç