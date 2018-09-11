Yüreğir Belediyesi iş yeri ve konut satıyor

Adana'da, Yüreğir Belediyesi tarihinin en büyük yatırımlarından olan sosyal konutlar ve iş yerleri satışa çıkıyor.

Atakent Mahallesi'nde yaptırılan 231 konut ve 8 adet iş yeri açık ihale yöntemiyle satışa çıkıyor. Satışlar 14 Eylül - 24 Eylül tarihleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ev ve işyeri almak isteyen vatandaşlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c maddesine göre 231 konut için 135 bin Türk Lirası muhammen bedelle istedikleri dairenin ihalesine katılabilirler. Değişik metrekarelerde ve farklı fiyatlarda 8 adet işyeri için ise 14 Eylül'de ihale yapılacak.

Söz konusu konutların ve işyerlerinin ihalelerine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir ve temin edilebilir. Şartları öğrenmek isteyenler "yuregir.bel.tr" adresini ziyaret edebilirler. Satış işlemleri iş yerleri için 14 Eylül 2018, konutlar için ise 15-25 Eylül tarihleri arasında devam edecek.

Her türlü sosyal donatılar mevcut

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, satışı yapılacak olan konutların içerisinde her türlü sosyal donatıların olduğunu ve uygun fiyatlarla ihaleye çıkarak vatandaşların ev ve işyeri sahibi olmasını istediklerini belirterek, "Atakent Mahallesine yapılan konutlarımızın içerisinde kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, kreş, çocuk oyun alanları ve 55 dönüm alan üzerine kurulu park ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Belediyemiz bu satışlarda kar amacı gözetmemektedir. Bütün amacımız dar gelirli vatandaşlarımız ev hayaline gerçekleştirsin ve sıcak bir yuvaya kavuşsun istiyoruz. Bunun için Yüreğir'de yeni yaşam alanları oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

İş yerleri değişik metrekarelerde

Satışı yapılacak olan iş yerlerinin çok amaçlı olarak kullanılabileceğinin belirten Başkan Çelikcan, 6 adet iş yerinin 70 ile 110 metrekare arasında olduğunu diğer 2 dükkanın ise birisinin 2264 metrekare diğerinin ise 1830 metrekare brüt alana sahip olduğunu söyledi. Çelikcan, "Satışa sunduğumuz konut ve işyerlerinin ücretini çok düşük tuttuk. Bütün maliyetler artmasına rağmen biz bu gayrimenkullerimizi maliyetine satıyoruz. Amacımız vatandaşlarımız konut ve iş yeri sahibi olsunlar" dedi.