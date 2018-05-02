Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 14:40

Yüreğir Belediyesi kültürevleri yıl sonu sergisi açıldı

Yüreğir Belediyesi’nin geleneksel kültürevleri yılsonu sergisi Optimum Alışveriş Merkezinde açıldı.

Yüreğir Belediyesi kültürevleri yıl sonu sergisi açıldı

02 Mayıs 2018 14:40


Yüreğir’deki 11 kültürevinde kursiyerler tarafından hazırlanan serginin göz kamaştırdığını belirten Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ’’Yüreğir’de hizmete açılan kültürevleri ilçemizde önemli bir eksiği giderdi. Yüreğirli vatandaşlarımıza fırsat verildiğinde nelerin başarıldığını hep birlikte görüyoruz. Kültürevlerimize gelen vatandaşlarımız hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar, hem de ürettikleri ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyorlar’’ dedi.


Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde 90 branşta açılan kurslarda üretilen ürünlerin sergilendiğini belirten Başkan Çelikcan, ’’Hizmete açılan 11 kültürevlerinde 7’den 70’e bütün vatandaşlarımız faydalanıyor. Düzenlenen hobi ve meslek kurslarıyla bir çok vatandaşımız meslek sahibi oldu. Edindikleri bu meslekler sayesinde iş sahibi oldular. Binlerce öğrencimiz ücretsiz ders takviye kurslarından faydalanıyorlar. Kurslara katılan öğrencilerimiz çok güzel okullara yerleşmesi bizleri mutlu ediyor. Kültürevlerini hizmete açarak ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük’’ diyerek hizmete açılan 11 kültürevinin çok faydalı işler yaptığını söyledi.


Başka Çelikcan, serginin, 4 Mayıs Cuma günü saat 21.00’e kadar açık kalacağını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç