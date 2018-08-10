Yüreğir Belediyesi Mahallelerarası Futbol Turnuvası startı verildi

Yaklaşık 700 sporcu ve 40 mahalle takımının katılımıyla başlayan turnuvanın startını Başkan Çelikcan verdi. Başkan Çelikcan, turnuvanın dostluk içerisinde centilmence geçmesini temenni etti.

Çocukları spora yönlendirerek birçok olumsuzlukların önüne geçileceğini belirten Başkan Çelikcan, ’’Amacımız çocuklarımızı sokağın olumsuz koşullarından uzaklaştırıp spor yapmalarını sağlamaktır. Çocuklarımız spor yaparak fiziki gelişimlerinin yanı sıra onları takımdaşlık, arkadaşlık bağlarını güçlendirerek daha sosyal hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızın yaz aylarını daha iyi değerlendirmelerini sağlayıp onları spora yönlendirmek istiyoruz. Onun için Yüreğir’i spor tesisleriyle donatıyoruz’’ dedi.

Sahalarımız gençlerimizin hizmetinde

Yüreğir’e 19 adet spor tesisi yaparak ilçeyi spor tesisleriyle donattıklarını, tesislerin gençlerimizin hizmetinde olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Her şey amatör spordan başlıyor. Yetenekli gençlerimizi buralardan keşfedebiliriz. Buralardan yeni Fatih Terim’ler yetiştirmek istiyoruz. Bunun için Yüreğir’i spor tesisleriyle donattık. Yüreğirli gençlerimiz rahat ve temiz ortamlarda, spor tesislerinde rahatça sporlarını yapabileceklerdir. Gençlerimiz bu spor tesislerinde spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzaklaşacaktır. Bunun için Yüreğir’de her mahalleye bir spor tesisi sloganı ile spor tesisleri yaptık. Gençlerimizin spor tesislerine ulaşmalarını kolaylaştırıyor ve spor yapmalarına yardımcı oluyoruz. Turnuvayı da bu tesislerimizde yapacağız.’’ şeklinde konuştu.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan da sporun çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacağını belirterek, ’’Yüreğir Belediye Başkanımız Mahmut Çelikcan çocuklarımızın spor yapmalarını olanak sağlayacak bütün alt yapıyı hazırlıyor.Spora verdiği önem için Mahmut Çelikcan’a teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.